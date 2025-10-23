نشریه پژوهش‌های زعفران دانشگاه بیرجند در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه علمی الف را کسب کرد و توانست نمایه بین المللی DOAJ را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ثاقب‌جو، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند از ارتقای رتبه علمی نشریه پژوهش‌های زعفران از ب به الف براساس ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۳ و اخذ نمایه بین المللی DOAJ خبر داد.

نشریه پژوهش‌های زعفران به صاحب امتیازی دانشگاه بیرجند، سردبیری و مدیرمسئولی دکتر محمدعلی بهدانی (استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) و مدیر اجرایی دکتر یوسف رمضانی (دانشیار گروه علوم و مهندسی آب) بصورت دو فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه با تمرکز بر پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مرتبط با زعفران فعالیت دارد و به انتشار پژوهش‌های محققان در زمینه‌های یادشده می‌پردازد.

نمایه‌شدن نشریه در پایگاه استنادی DOAJ، مزایای متعددی از جمله افزایش رویت‌پذیری مقالات، فراهم‌شدن دسترسی بین‌المللی برای خوانندگان و افزایش امکان استناد به مقالات نشریه را به‌همراه دارد.