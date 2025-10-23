شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از سوزاندن پسماند روغن های صنعتی و آلودگی ناشی از آن در کارخانه تصفیه روغن در شهرک صنعتی آونگان که موجب به خطر افتادن سلامت ساکنان منطقه شده است ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بوی نامطبوع می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر روی کیفیت زندگی افراد داشته باشد و ممکن است به یک معضل جدی در جامعه تبدیل شود.

یازده واحد تولیدی در شهرک صنعتی آونگان قروه به کار تصفیه روغن فعالیت دارند. واحد‌هایی که هرکدام نه تنها دارای آلایندگی زیست محیطی هستند بلکه از نظر ایمنی هم تجیهز نبوده به طوری که هر سال حداقل یک بار آتش سوزی آن هم در ابعاد گسترده را دارند.

پیام شهروند خبرنگارما

چند سالی است که در شهرک صنعتی آونگان واقع در شهر سریش آباد، شهرستان قروه استان کردستان، کارخانه های تصفیه روغن صنعتی، روغن های سوخته را جمع آوری کرده و در فرایند تصفیه، بدون رعایت استانداردها و قوانین و مقررات منابع طبیعی، پسماند باقیمانده از روغن ها را می سوزانند که آلودگی ناشی از سوزاندن روغن های سوخته صنعتی، اثرات مخرب زیست محیطی بر روی خاک، محصولات کشاورزی و آب شرب داشته است به طوری که بسیاری از شهروندان از جمله کودکان این منطقه، دچار بیماری های تنفسی شده اند.



از شما خواستار پیگیری مجدانه این موضوع می باشیم چرا که فعالیت این واحدهای صنفی در شهر سریش آباد، سلامت ساکنان منطقه را به خطر انداخته است.