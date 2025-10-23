پخش زنده
سعید خطیبزاده، معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امورخارجه ایران که به روسیه سفر کرده است، سند همکاری علمی، پژوهشی و دانشگاهی با موسسه دولتی فدرال اطلاعات عملی آکادمی علوم روسیه امضا کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ این سند شامگاه چهارشنبه به امضاء سعید خطیبزاده و الکسی کوزنتسوف رؤسای دو مرکز علمی و مطالعاتی ایران و روسیه رسید.
هدف از امضای این تفاهمنامه، استفاده ظرفیتهای طرفین در حوزه پژوهشهای علمی و تحلیل اطلاعات در زمینههای اولویتدار اقتصاد جهانی، روابط بینالملل، علوم سیاسی و طیف گستردهای از همکاریهای میان ایران و روسیه است.
این دو مرکز علمی و پژوهشی ایران و روسیه از این پس نسبت به برقراری و توسعه ارتباطات کاری منظم و همکاری علمی و تحلیلی اقدام خواهند کرد.