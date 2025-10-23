پخش زنده
جمعی از اهالی علمی، دانشگاهی، فرهنگی و رسانهای کشورمان در هفدهمین مجمع بینالمللی «دنیای روسی» با عنوان «پل فرهنگی میان روسیه و جهان» شرکت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ هفدهمین مجمع بینالمللی «دنیای روسی» با موضوع محوری «پل فرهنگی میان روسیه و جهان» امسال باحضور نمایندگان بیش از ۱۲۰ کشور، از جمله اعضای بریکس و جمعی از اهالی علم و فرهنگ، دانشگاهیان و مدرسان زبان روسی و نماینده رسانه ملی در مسکو برگزار شد.
این رویداد سالانه با همکاری «بنیاد جهانی روسیه»، وزارتخانههای امورخارجه و آموزش این کشور و «شبکه تلویزیونی بریکس تیوی» برگزار شد.
خانم زهرا محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مدرس زبان روسی در این اجلاس جایزه بنیاد جهانی روسیه در حوزه توسعه و ترویج زبان و ادبیات روسی را دریافت کرد.
مرضیه زائری، مدیر ارتباطات و همکاریهای بینالملل معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما به نمایندگی از رسانه ملی در این اجلاس شرکت و سخنرانی کرد.
اسامی مصاحبه شوندگان:
۱-الکساندر آلیموف، رئیس هیأت مدیره بنیاد جهانی روسیه
۲-زهرا محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
۳-مرضیه زائری، مدیر ارتباطات و همکاریهای بینالملل معاونت برونمرزی رسانه ملی
۴-مرضیه یحییپور، مدیر بنیاد جهانی روسیه در ایران