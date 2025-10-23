پلیس کرمان عامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و فردی راکه در خانه خود اقدام به ساخت و نگهداری سلاح جنگی و شکاری کرده بود؛ بازداشت کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف تعدادی سلاح دست ساز و مهمات از منزل فردی که در فضای مجازی تشویش اذهان عمومی می کرد؛ افزود: با فعالیت‌های فنی و اطلاعاتی، پلیس در بازرسی از منزل این متهم مشخص شد این فرد در خانه خود اقدام به ساخت و نگهداری سلاح جنگی و شکاری کرده است.

سردار جلیل موقوفه ئی افزود: در بازرسی از منزل وی، چند قبضه سلاح دست ساز به همراه تجهیزات مربوطه، انواع فشنگ، باروت و سایر اقلام مورد استفاده کشف شد