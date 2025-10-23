به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نازنین تقی‌نژاد با درخشش در مسابقات جایزه بزرگ اسکواش بانوان که از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه در جزیره کیش برگزار شد، به مقام دوم دست یافت.

وی با عبور از چندین حریف نامدار و باتجربه توانست به فینال این رقابت‌ها راه یابد، اما در نهایت با شکست در دیدار نهایی، عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد.

در این مسابقات که با حضور برترین‌های کشور برگزار شد، فرشته اقتداری به مقام قهرمانی دست یافت و نارگل رمضان‌زاده و نرگس سلطانی نیز مشترکاً در جایگاه سوم ایستادند.