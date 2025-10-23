در بسته اخبار نیروی انتظامی استان قزوین، از دستگیری عاملان نزاع خیابانی و پایان فعالیت خرده‌فروش مواد مخدر تا وقوع تصادف مرگبار در ورودی اقبالیه، جزئیاتی از سه حادثه مهم را می‌خوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره نزاع خیابانی بین تعدادی از اراذل و اوباش در خیابان طالقانی، بلافاصله ماموران امنیت عمومی به محل مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ بهروز لامعی افزود: در این درگیری ۳ نفر از اوباش با استفاده از سلاح سرد یکی دیگر از اراذل با هویت معلوم را مجروح کردند و با استفاده از راهبندان وترافیک از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: ماموران پلیس امنیت بلافاصله اوباش را شناسایی و متهمان متواری را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

پایان کار خرده فروش مواد مخدر در خیابان مجاهد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در تحقیقاتی از فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر قزوین مطلع شدند.

سرهنگ علی خمسه با اشاره به اینکه دستگیری این توزیع کننده مواد مخدر در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفت افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی مخفیگاه متهم مورد نظر را شناسایی و به محل مورد نظر اعزام شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در بازرسی از مخفیگاه این متهم ۲۵۰ گرم تریاک و ۹۰ گرم سوخته کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

بی توجهی راننده پراید جان عابر پیاده را گرفت

رئیس پلیس راهور استان گفت: یک دستگاه خودرو سواری پراید در ورودی اقبالیه با ۲ عابر پیاده برخورد کرد که در این حادثه خانمی ۴۵ ساله به علت شدت جراحات در صحنه تصادف جان باخت.

سرهنگ آسیایی افزود: راننده پراید و یک عابر پیاده دیگر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راهور استان علت وقوع این تصادف را طبق نظر کارشناسان عدم توجه به جلو راننده خودرو پراید اعلام کرد.