نماینده ولی فقیه در مازندران نیرو‌های مسلح را به حفظ وحدت فراخواند و به خانواده‌های آنان توصیه کرد هر چه زودتر برای ازدواج سربازان اقدام کنند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در نشست با امام جمعه، مسئولین و فرماندهان پادگان فرمانده بسیج شهرستان چالوس، با اشاره به فداکاری‌های شهدا و ایثار ملت ایران در طول چهار دهه گذشته گفت: دانش‌آموختگان فرزندان این مرز و بوم هستند که با آموزش توأم با ایمان و انضباط و همراهی عواطف خانوادگی، مایه افتخارند.

وی افزود: ملت ایران توانست کشور را از سیطره استکبار جهانی خارج کند و امروز نیز در دفع شدیدترین حملات و هجمه‌ها موفق عمل می‌کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی، نیرو‌های مسلح را به‌ویژه به حفظ وحدت فراخواند و به استناد به آیه چهارم سوره مبارک "صف" در قرآن کریم، تشکیل صف مستحکم توسط رزمندگان را نشانه‌ای از محبوبیت نزد خداوند و مدال افتخار برای آنان دانست.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: این صف واحد و منسجم، در مقابل دشمنان بیرونی و عوامل ناامن کننده داخلی ایستاده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری از فرماندهان، مربیان و خانواده‌های شهدا و مهمانان حاضر، خطاب به خانواده‌های سربازان توصیه کرد: هرچه زودتر در فکر ازدواج اینها باشید تا تشکیل زندگی بدهند و ان‌شاالله فرزندان رشیدی همچون خودتان نصیب جامعه شود.