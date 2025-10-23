

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پارسا رسولی جزی تنها نماینده ترای اتلون کشورمان در میان نمایندگان ۳۷ کشور آسیایی در حالیکه در بخش شنا و دوچرخه سواری رکورد خوبی از خود باقی گذاشته بود و شانس کسب مدال بود و تنها چند گام تا کسب مدال برنز فاصله داشت در ثانیه‌های پایانی حریف کره‌ای از وی جلو زد تا نماینده ۱۶ ساله کشورمان مدال ارزشمند برنز را از دست بدهد.

وی در بخش شنا ۵ دقیقه و ۳۷ ثانیه و در دوچرخه سواری با زمان هجده دقیقه و ۳۶ ثانیه به اتمام رسانده بود، در نهایت با رکورد ۲۷ دقیقه ۱۳ ثانیه با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.