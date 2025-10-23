پخش زنده
نهمین دوره ثبت درخواست خرید و اولویتبندی متقاضیان واجد شرایط محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو از امروز اول آبان آغاز میشود و تا پایان روز سهشنبه ششم آبانماه ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما ،ثبتنام در قالب طرحهای فروش فوری، فوقالعاده و پیشفروش برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده انجام میشود.
در نهمین دوره ثبت درخواست، محصولات ریرا، پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ آلومینیومی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ فولادی، تارا دستی، سورن دوگانهسوز، سورن XU۷P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک EF۷ توربوشارژ و دناپلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ آلومینیومی و دنا پلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ فولادی قابل عرضه هستند.
متقاضیان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به وبسایت ikcosales.ir نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
همانند دورههای گذشته هر فرد مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است و برای ثبتنام به مسدودسازی حساب نیازی نیست.