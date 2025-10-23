با هدف پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر , کارگاه سه روزه مدیریت ظغیان بیماریهای واگیر و رویدادهای بهداشتی با حضور کارشناسان بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در کارگاه کشوری مدیریت طغیان بیماری‌های واگیر و رویداد‌های بهداشتی ، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت بر اهمیت آمادگی در برابر تهدید‌های بهداشتی تاکید کرد.

دکتر قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ، هدف اصلی این گارگاه را ارتقاء آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماری‌های عفونی و پیشگیری از بروز بحران‌های بهداشتی عنوان کرد.

دکتر مرادی با اشاره به اهمیت دیده‌بانی بیماری‌های واگیر و تهدید‌های بهداشتی اظهارداشت: به طور هدفمند در راستای آمادگی در برابر اپیدمی‌ها و پاندمی‌های احتمالی هستیم و در این رابطه ساختار شناسایی و هشدار زودرس تهدید‌های بهداشتی مانند کرونا از طریق اجرای نظام دیده‌بانی بیماری‌های واگیر و هشدار زودرس رویداد‌های بهداشتی و کشیک و آنکال کارشناسان بیماری‌ها در سطح دانشگاه علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت در حال انجام است.

دکتر مرادی به تجربه تلخ دوران همه‌گیری کرونا اشاره کرد و گفت: همه مردم کشور با پیامد‌های عمیق بیماری‌های واگیر و تأثیرات گسترده آن بر سلامت، اقتصاد و روابط اجتماعی آشنا شدند و این بحران نشان داد که بیماری‌های عفونی می‌توانند به تهدیدی بزرگ و اورژانسی برای جامعه تبدیل شوند.

وی افزود: در ۲۵ سال اخیر بیش از ۲۰ مورد بیماری نوپدید در جهان بروز کرده است که نشان‌دهنده ضرورت آمادگی مستمر برای مقابله با این تهدیدات است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر خاطرنشان کرد که نظام سلامت کشور با تشکیل گروه‌های تخصصی در معاونت بهداشتی و کارشناسی‌های ویژه، ساختاری منسجم برای شناسایی سریع و پاسخ به موقع به بیماری‌های واگیر ایجاد کرده است.

دکتر مرادی تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی این ساختار، تشخیص به موقع هرگونه افزایش غیرعادی بیماری‌ها و اطلاع‌رسانی سریع به سطوح بالاتر است تا مداخلات بهداشتی با کمترین آسیب ممکن صورت گیرد.

وی در پایان گفت: برای موفقیت در مدیریت بیماری‌های واگیر باید سه اصل کلیدی رعایت شود: آمادگی کامل، پاسخ‌دهی به موقع و اجرای مداخلات اثربخش با کمترین آسیب رعایت شود.