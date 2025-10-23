پخش زنده
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت بریکس بیشتر استفاده بشود، گفت: جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد که شرایط را برای ارتقاء همکاری دوجانبه با کشور آفریقای جنوبی فراهم کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاج بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس بین المجالس جهانی در ژنو با خانم توکو دیدیزا نایب رئیس مجلس ملی آفریقای جنوبی دیدار و گفتوگو کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط ایران با آفریقای جنوبی باید بیشتر توسعه یابد، گفت: امیدوارم در اجلاس بین المجالس جهانی تصمیمات درستی اتخاذ شود و زمینه توجه به حقوق بشر در عمل فراهم شود.
حاجی بابایی افزود: با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره بود، اما آمریکاییها و صهیونیستها حتی در زمان مذاکره به ایران حمله کردند.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت بریکس بیشتر استفاده بشود، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد که شرایط را برای ارتقاء همکاری دوجانبه با کشور آفریقای جنوبی فراهم کند.
بر اساس این گزارش خانم توکو دیدیزا نایب رئیس مجلس آفریقای جنوبی با اشاره به دیدار هیئتهای پارلمانی ایران و آفریقای جنوبی در تاشکند ازبکستان گفت: بریکس این امکان را فراهم میکند که با دنیای تک قطبی مبارزه کرد، بریکس فرصتی است تا نقاط قوت کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و ارائه خدمات بهتر به شهروندان کشورهای عضو بریکس و دنیا ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه آرمانهایی که سازمان ملل بر اساس آن بنا شده است تضعیف شده، گفت: اقتصاد جهانی به نحوی است که بیشتر، زیانش برای کشورهای در حال توسعه است، بریکس میخواهد با ساز و کارهایی کارشناسی شرایط اقتصادی کشورهای عضو را ارتقا دهد البته برخیها میخواهند اختلافاتی در بین اعضای بریکس ایجاد کند که باید به این موضوعات توجه شود.
نایب رئیس مجلس آفریقای جنوبی ادامه داد: ارتقا روابط ایران و آفریقای جنوبی علاوه بر اینکه به نفع منافع دو کشور است، باعث میشود بریکس نیز تقویت شود.