به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، گفت: این نتیجه در جریان بازنگری طرح تفصیلی منطقه الهیه شهر کاشان و با پیگیری‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و همکاری شهرداری کاشان به‌دست آمده و از حذف کاربری‌های گردشگری در این محدوده جلوگیری شده است.

محمدرضا اکبری افزود: در طرح بازنگری‌شده، قطعات منفرد گردشگری جای خود را به اراضی یکپارچه دارای کاربری گردشگری داده‌اند تا زمینه جذب سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مقیاس‌های بزرگ‌تر فراهم شود.

وی گفت:حفظ اراضی گردشگری و برنامه‌ریزی برای توسعه محور‌های تاریخی و فرهنگی مانند باغ فین، گامی مؤثر در توسعه پایدار گردشگری و ارتقای جایگاه کاشان به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور است.