محیط بانان شهرستان زیرکوه در پایش مناطق سطح شهرستان بیش از ۵۰ عدد تله زنده گیری هوبره را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه گفت:محیط بانان هنگام پایش نقاط حساس و آسیب پذیر در مناطق سطح شهرستان موفق به کشف و جمع آوری بیش از ۵۰ عدد تله زنده گیری هوبره شدند.

جوان افزود: با توجه به اهمیت موضوع، محیط بانان بصورت مستمر و شبانه روزی با پایش مناطق در صورت مشاهده تخلف دراین حوزه با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.

وی گفت:موضوع شکار و قاچاق پرنده در معرض خطر انقراض هوبره از جمله چالش‌های زیست محیطی در شهرستان زیرکوه است که حجم زیادی از توان ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان را به خود درگیر کرده و از آنجایی که پرنده هوبره جز در شرایط اجبار پرواز نمی‌کند و روی زمین راه می‌رود عده‌ای از سودجویان و غارتگران طبیعت با از بین بردن پوشش گیاهی منطقه و انجام تله گذاری و شکار این پرنده حمایت شده و در خطر انقراض موجبات تخریب محیط زیست را فراهم می‌کنند که باعث شده محیط بانان با حساسیت بیشتری در خصوص پیشگیری از وقوع این تخلف زیست محیطی اقدام کنند.