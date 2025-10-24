به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح ملی «طاها» با هدف اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ در حوزه صنعت پوشاک، در استان زنجان اجرا می شود.

این طرح که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در چند استان از جمله زنجان آغاز شده است.

استان زنجان از استان‌های پایلوت اجرای این طرح است که به منظور حمایت از کسب‌وکارهای خرد و توسعه اشتغال پایدار در صنعت پوشاک، طراحی شده است.

طرح «طاها» زمینه‌ای برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی و تقویت زنجیره ارزش ملی پوشاک در استان زنجان فراهم می‌کند و از طریق همکاری با بانک‌ها، تأمین مالی واحدهای خرد را تسهیل می‌ کند.