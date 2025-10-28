به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه ابزار دقیق و فناوری‌های نوین اپتیکی در زنجان موفق به طراحی و ساخت دوربین‌های فراطیفی (Hyperspectral Cameras) شد که قادرند بیش از ۲۰۰ باند طیفی را ثبت کرده و داده‌های سه‌بعدی موسوم به هایپرکیوب (Hypercube) تولید کنند.

مدیرعامل این شرکت در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: دوربین‌های فراطیفی تولیدشده توسط متخصصان جوان شرکت، امکان ثبت داده‌ها در دو بعد فضایی و یک بعد طیفی را فراهم می‌کند و می‌تواند در زمینه‌هایی همچون کشاورزی دقیق، صنایع غذایی، پزشکی و پایش محیطی کاربرد گسترده‌ای داشته باشد.

وی با اشاره به بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی در توسعه این فناوری افزود: این شرکت با تکیه بر دانش بومی در حوزه اپتیک، فوتونیک و اندازه‌گیری‌های لیزری، علاوه بر تولید تجهیزات پیشرفته، خدمات تخصصی در زمینه کنترل کیفیت و اندازه‌گیری‌های دقیق را به دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع ارائه می‌دهد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: با بومی‌سازی اجزای داخلی دستگاه‌ها و ثبت چندین اختراع جدید، گام مهمی در مسیر خودکفایی کشور در حوزه ابزار دقیق و فناوری‌های اپتیکی برداشته‌ایم.

او همچنین از رونمایی دو دستاورد جدید تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: «با تحقق این پروژه‌ها، ایران به خودکفایی صددرصدی در حوزه فناوری‌های اپتیکی پیشرفته دست خواهد یافت. ما باور داریم که با اتکا به توان متخصصان جوان و خلاق کشور، می‌توانیم آینده فناوری را در داخل رقم بزنیم.»