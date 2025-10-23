رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی گفت: فعالان صنعت آسانسور به سمت اینترنت اشیا حرکت کردند و نخستین بار است که گاورنر آسانسور بر پایه اینترنت اشیا در جهان ساخته شده است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عباس ابریشمی در دومین همایش ملی آسانسور با اشاره به رونمایی از نخستین گاورنر هوشمند (دستگاه نظارت بر سرعت ) آسانسور که توسط متخصصان ایرانی ساخته شده افزود: این گاورنر بر اساس هوش مصنوعی اطلاعات وارد شده از سنسور‌های مخصوص را پایش و تحلیل می‌کند. الملن‌هایی که در این گاورنر وجود دارد؛ نوآوری کمک کننده و ایمنی بخشی ست.

وی گفت: گاورنر هوشمند تولید شده با قابلیت اتصال به هوش مصنوعی وتحلیل داده‌های خود می‌تواند از خطرات احتمالی و اتفاقات ناگهانی در آسانسور در آینده جلوگیری کند. در واقع با پایش داده ها، قبل از اینکه هرگونه اتفاقی در آسانسور بیفتد، خطرات را به استفاده کننده گزارش می‌کند.

ابریشمی تاکید کرد: مهم‌ترین عملکرد این محصول بررسی لحظه‌ای پارامتر‌های ایمنی در آسانسور و پایش عملکرد مناسب و درست قطعات ایمنی در آسانسور است. گاورنر هوشمند تولید شده اطلاعات مهم مربوطه را ثبت و ذخیره کرده و پایش داده‌ها بر این اساس انجام خواهد شد.

به گفته رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی، موارد مهمی از قبیل سرعت، دما و رطوبت محیطی چاهک آسانسور، تعداد دور گاورنر، تعداد توقف روزانه آسانسور، میزان ولتاژ و آمپر بوبین و مگنت جهت حرکت کابین آسانسور، میزان خوردگی سیم بکسل گاورنر آسانسور، میزان فشار نیوتن بر متر مربع بر سیم بکسل گاورنر آسانسور توسط این گاورنر هوشمند پایش می‌شود.