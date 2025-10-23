پخش زنده
در راستای توافقات اخیر استاندار کرمانشاه با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و برنامه احداث ۱۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال، اولین پروژه اجرایی این بسته امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، این بسته ۱۸ مگاواتی نقطه شروع عملیاتیشدن بسته توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس در استان است که پس از توافقات استاندار با معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا وارد مرحله اجرا شده است.
مطابق برنامهریزی انجامشده، احداث ۱۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد و علاوه بر پروژه امروز، اجرای ۱۱ ساختگاه جدید ۳ مگاواتی نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
ن مراحل فنی و مکانیابی برای احداث نیروگاههای بزرگمقیاس با ظرفیت حداقل ۲۰۰ مگاوات در استان در حال تکمیل است تا کرمانشاه به یکی از مراکز اصلی تولید انرژی پاک تبدیل شود.