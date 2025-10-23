پخش زنده
سازمان حج و زیارت، اولویتهای جدید برای پیش ثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر حج و زیارت استان زنجان اعلام کرد: ودیعهگذاران حج تمتع تا پایان سال ۱۳۸۶ میتوانند در روزهای مشخص شده نسبت به پیش ثبتنام تشرف به خانه خدا در سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.
شکری با اشاره به زمانبندی پیش ثبتنام گفت: ودیعهگذاران زنجانی که تا پایان ۳۰ دی، ۱۵ بهمن و ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ ودیعه خود را پرداخت کردهاند، به ترتیب باید در روزهای اعلام شده به سامانه «حج و زیارت» به آدرس My.haj.ir مراجعه و مراحل پیش ثبتنام خود را تکمیل کنند.
وی افزود: به محض تکمیل ظرفیت در هر بازه زمانی، سامانه پیش ثبتنام بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان توصیه میشود در فرصت اعلام شده نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
شکری همچنین یادآور شد: دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا پایان آذر ۱۳۸۶ نیز همچنان فرصت دارند تا در سامانه «حج من» برای پیش ثبتنام اقدام نمایند.