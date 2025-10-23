به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با وقوع تصادف مرگبار با سه فوتی در جاده علامه طبرسی (جاده نظامی) قائم شهر، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان درباره ناایمن بودن این جاده و برخورد با مسئولان مرتبط هشدار داد.

علی نیازی در بازدید از محل حادثه مرگبار دو روز گذشته این جاده با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط، ایمن سازی جاده‌ها به موازات توسعه جاده‌ای را یک ضرورت مهم در جلوگیری از تصادفات دانست و گفت: سه نفر در سانحه رانندگی یک دستگاه وانت نیسان با خودروی پراید در جاده نظامی قائم شهر جان باختند که این حادثه به دلیل نبود ایمنی در این محور به وقوع پیوست.

او تاکید کرد: نصب نیوجرسی و جداسازی دو باند رفت و برگشت در این جاده ضروری است تا از وقوع حوادث رانندگی در مسیر دانشگاه آزاد به پارک جنگلی تلار قائم شهر پیشگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب قائم شهر با تعیین ضرب الاجل یک ماهه، از اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قائم شهر خواست برای ایمن سازی، نصب نیوجرسی و جداسازی باند‌های رفت و برگشت این محور در مهلت تعیین شده اقدام کنند در غیر این صورت، برخورد قانونی خواهد شد.

به گفته نیازی، ایمن سازی جاده نظامی قائم شهر جزو مصوبات شورای ترافیک شهرستان بوده که با توجه به تردد اهالی بیش از چهل روستای منطقه از این محور، واقع شدن پارک جنگلی تلار و ارتباط سه شهرستان قائم شهر، سوادکوه شمالی و بابل، این محور نقش مهمی در تردد‌های جاده‌ای منطقه دارد.