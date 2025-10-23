وزارت امور خارجه و اروپایی اسلوونی از آخرین تفسیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در مورد تعهدات رژیم صهیونیستی تحت قوانین بین‌المللی استقبال کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ در بیانیه وزارت امور خارجه و اروپایی اسلوونی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است: اسلوونی از شفاف‌سازی جامع تعهدات اسرائیل تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه شده است، استقبال می‌کند.

بر همین اساس اسلوونی به وضوح خاطرنشان می‌کند، رژیم صهیونیستی بدون هیچ قید و شرطی موظف به رعایت تعهدات خود، از جمله فراهم کردن شرایط و تسهیل تحویل کمک‌های بشردوستانه حیاتی، به ویژه از طریق آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) است.

در پایان این بیانیه آمده است: اجرای این تعهدات برای حفظ حق مسلم مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود و همچنین ارتقای صلح و ثبات در منطقه ضروری است.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) روز چهارشنبه حکم داد، رژیم صهیونیستی مطابق با کنوانسیون ژنو، موظف است اقدامات سازمان‌های بشردوستانه و کشور‌های ثالث از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNRWA) را برای اطمینان از رسیدن مقدار کافی کمک به نوار غزه فراهم و تسهیل کند.

دیوان در رأی مفصل خود تأکید کرد، رژیم صهیونیستی به عنوان یک قدرت اشغالگر، تعهد بی‌قید و شرط دارد که نیاز‌های اولیه جمعیت محلی را تأمین کند.

بر اساس یافته‌های دیوان بین‌المللی دادگستری پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی ورود کمک‌های بشردوستانه را به شدت محدود کرده است و حتی از دوم مارس سال جاری مانع از تحویل اقلام بشردوستانه و پزشکی شده است.