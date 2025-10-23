دور نخست مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی و ۲ میلیون و ۶۸۴ هزار دلاری داخل سالن سوئیس در شهر بازل به پایان رسید و دور دوم آغاز شد.

صعود داویدوویچ و فونسکا به دور بعد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

*دور نخست:

تیلر فریتز از آمریکا (بخت اول قهرمانی) ۲ – ۱ والنتن وره شو از موناکو

اوگو اومبر از فرانسه ۲ – ۰ سباستین کوردا از آمریکا

بوتیک فان دِزاند شولپ از هلند ۲ – ۰ یری لهچکا از چک

کاسپر رود از نروژ ۲ – ۰ کوئنتن آلی از فرانسه

فلیکس اوژر از کانادا ۲ – ۰ گابریل دیالو از کانادا

-ریلی اوپلکا از آمریکا، استانیسلاس واورینکا از سوئیس، والنتن رویه از فرانسه، دنیس شاپووالوف از کانادا، مارین شیلیچ از کرواسی، خوآمه مونار از اسپانیا و بن شلتون از آمریکا (بخت دو قهرمانی) نیز به دور دوم صعود کرده‌اند.

*دور دوم:

جیمز بروکزبی از آمریکا ۱ - ۲ آلخاندرو داویدوویچ از اسپانیا

یاکوب منشیک از چک - ژائو فونسکا از برزیل (مصدومیت و انصراف منشیک)