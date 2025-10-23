پخش زنده
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: فعالیت احزاب در پیوند با قانون انتخابات جدیتر می شود که تناسبی شدن، اولین گام اثرگذاری احزاب است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، علی زینیوند در حاشیه نشست احزاب و فعالان سیاسی استان در جمع خبرنگاران گفت: انسجام سیاسیون کرمان از همه جناحها وجود دارد و باید به کرمانیها و استاندار این استان تبریک گفت که به گونهای کار کرده که وفاق به معنی دقیق و به اذعان احزاب شکل گرفته است.
وی با اشاره به بازنگری قانون احزاب ابراز امیدواری کرد: با همفکری مجلس شورای اسلامی، این انتخابات تناسبی به مجلس نیز سرایت داده شود؛ چون در انتخابات تناسبی نقش احزاب برجسته میشود.
علی زینی وند با اشاره به الکترونیکی کردن و تناسبی بودن انتخابات شوراها اظهار داشت: این سیستم (انتخابات تناسبی)، راه دررو برای نامزدها نمیگذارد تا بگویند عضو فلان حزب نیستند. همچنین حزب به عنوان اتاق فکر نمایندگان خود عمل میکند و آن نماینده نیز در قبال حزب پاسخگو خواهد بود.سبستم تناسبی انتخابات احزاب را قدرتمند میکند
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در سیستم انتخابات تناسبی، به هر حزب یک کد انتخاباتی اختصاص مییابد و مردم مستقیم به لیست احزاب رای میدهند و این روش، احزاب را قدرتمند، متعهد و پاسخگو میکند.
زینی وند با اشاره به تجربه جهانی برای موفقیت ساختارهای حزبی بیان کرد: تشکیل حزب نباید سادهانگارانه باشد، بلکه باید بر اساس استانداردهای حزبی و سرمایه اجتماعی شکل گیرد، تا زمینه ورود به قدرت فراهم شود و این مهم تا قانون انتخابات اصلاح نشود، احزاب نیز بهدرستی شکل نمیگیرند
وی با بیان اینکه احزاب مانند نخاع برای بدن در نظام سیاسی هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در ادوار گذشته، دولتهای ما حزبستیز شدند، حتی رییسجمهوری که از دل یک جریان سیاسی میآید، اما پس از پیروزی میگوید: خودم آمدم و این آشفتگی در ساختار حزبی، کشور را سامان نمیدهد.