به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، علی زینی‌وند در حاشیه نشست احزاب و فعالان سیاسی استان در جمع خبرنگاران گفت: انسجام سیاسیون کرمان از همه جناح‌ها وجود دارد و باید به کرمانی‌ها و استاندار این استان تبریک گفت که به گونه‌ای کار کرده که وفاق به معنی دقیق و به اذعان احزاب شکل گرفته است.

وی با اشاره به بازنگری قانون احزاب ابراز امیدواری کرد: با همفکری مجلس شورای اسلامی، این انتخابات تناسبی به مجلس نیز سرایت داده شود؛ چون در انتخابات تناسبی نقش احزاب برجسته می‌شود.

علی زینی وند با اشاره به الکترونیکی کردن و تناسبی بودن انتخابات شورا‌ها اظهار داشت: این سیستم (انتخابات تناسبی)، راه دررو برای نامزد‌ها نمی‌گذارد تا بگویند عضو فلان حزب نیستند. همچنین حزب به عنوان اتاق فکر نمایندگان خود عمل می‌کند و آن نماینده نیز در قبال حزب پاسخگو خواهد بود.سبستم تناسبی انتخابات احزاب را قدرتمند می‌کند

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در سیستم انتخابات تناسبی، به هر حزب یک کد انتخاباتی اختصاص می‌یابد و مردم مستقیم به لیست احزاب رای می‌دهند و این روش، احزاب را قدرتمند، متعهد و پاسخگو می‌کند.

زینی وند با اشاره به تجربه جهانی برای موفقیت ساختار‌های حزبی بیان کرد: تشکیل حزب نباید ساده‌انگارانه باشد، بلکه باید بر اساس استاندارد‌های حزبی و سرمایه اجتماعی شکل گیرد، تا زمینه ورود به قدرت فراهم شود و این مهم تا قانون انتخابات اصلاح نشود، احزاب نیز به‌درستی شکل نمی‌گیرند

وی با بیان اینکه احزاب مانند نخاع برای بدن در نظام سیاسی هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در ادوار گذشته، دولت‌های ما حزب‌ستیز شدند، حتی رییس‌جمهوری که از دل یک جریان سیاسی می‌آید، اما پس از پیروزی می‌گوید: خودم آمدم و این آشفتگی در ساختار حزبی، کشور را سامان نمی‌دهد.