مدیر سد و نیروگاه مسجدسلیمان از اتمام موفقیتآمیز عملیات تعمیر و بازسازی فلپگیت واحدهای ۱ و ۲ نیروگاه مسجدسلیمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم شجاعی اظهار داشت: در جریان بهرهبرداری طولانیمدت از فلپگیت واحدهای نیروگاه مسجدسلیمان، به دلیل تنشهای مکانیکی، خستگی قطعات و فشارهای ناشی از عملکرد مستمر سیستم، سروموتورهای هیدرولیک فلپگیتها دچار خرابی و نشتی روغن شدند. این شرایط ضمن ایجاد اشکال در عملکرد فلپگیتها، موجب بروز آلودگیهای زیستمحیطی در محیط نیروگاه شد.
وی افزود: پس از بازدیدهای فنی و بررسیهای کارشناسی توسط گروههای نگهداری و تعمیرات ناحیه مسجدسلیمان، مشخص شد که سروموتورهای فلپگیت نیازمند تعمیرات اساسی هستند. در همین راستا، جلسه فنی برای تدوین برنامه تعمیر و رفع اشکال تشکیل و عملیات اجرایی با استفاده از توان داخلی آغاز شد.
شجاعی تصریح کرد: تمامی مراحل این عملیات تحت نظارت مستمر کارشناسان فنی و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی، کنترل کیفی و زیستمحیطی انجام شد.
وی درباره اهمیت فلپگیتها در نیروگاه مسجدسلیمان توضیح داد: به دلیل طول زیاد آبراهههای خروجی نیروگاه، برای ایزولهسازی واحدها و دسترسی سریع به اسپیرالکیس، از فلپگیتها پس از درافتتیوب استفاده میشود.
نیروگاه برقآبی مسجدسلیمان با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی از طریق هشت واحد ۲۵۰ مگاواتی، از مهمترین نیروگاههای برقآبی کشور بهشمار میرود.