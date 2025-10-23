پخش زنده
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر از حضور هنرمندان و صنعتگران بوشهری در پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی و هنرهای سنتی اردبیل خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خلیل رازه گفت: در این دوره از نمایشگاه، دو غرفه به هنرمندان استان بوشهر اختصاص یافته است که در رشتههای حصیربافی، کپوبافی و صنایعدستی دریایی و صدف به عرضه و معرفی آثار خود میپردازند.
وی افزود: هدف از حضور در این رویداد ملی، معرفی ظرفیتهای متنوع صنایعدستی استان بوشهر و ایجاد زمینه برای بازاریابی، تبادل تجربه و تعامل با سایر هنرمندان کشور است.
رازه همچنین از بازدید مریم جلالی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از غرفههای بوشهر در این نمایشگاه خبر داد و گفت: حضور مسئولان ملی در کنار هنرمندان، نشان از اهمیت این حوزه در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور دارد.
وی افزود: پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی و هنرهای سنتی اردبیل از ۲۸ مهر تا ۲ آبان، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اردبیل برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از آثار ارزشمند هنرمندان سراسر کشور بازدید کنند.