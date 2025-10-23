به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان در حاشیه دومین نشست منطقه‌ ای دیپلماسی استانی در مشهد گفت: ظرفیت‌ های گسترده قرقیزستان در بخش‌ های کشاورزی، دامپروری و شیلات، فرصت ارزشمندی برای گسترش همکاری‌ های اقتصادی میان دو کشور فراهم آورده است.

غلامحسین یادگاری گفت: گفت‌ و گوهای دو کشور برای بهره‌ برداری از ظرفیت‌ های مشترک در جریان است و توافق‌ های در دست بررسی می‌ تواند منافع قابل‌ توجهی برای ملت‌ های ایران و قرقیزستان به همراه داشته باشد.

به گفته یادگاری، زیرساخت‌های حمل‌ و نقل قرقیزستان زمینه اتصال ایران به استان‌ های پرجمعیت چین را فراهم می‌ کند و در مقابل، بنادر جنوبی ایران می‌ توانند مسیر دسترسی قرقیزستان به بازارهای بین‌ المللی آفریقا و شبه‌ قاره هند را هموار سازند و دیپلماسی باز، کلید توسعه این همکاری ها است.