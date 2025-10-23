به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با سازمان‌های جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان و دیگر دستگاه‌های مرتبط، مشکلات و چالش‌های اصلاح الگوی کشت در استان بررسی شد.

غلامرضا سالاری در این نشست با اعلام ظرفیت‌ها و مزيت‌های استان در حوزه کشاورزی زراعی و باغی و کشت گلخانه‌ای بر لزوم افزایش بهره‌وری با توجه به منابع آبی در اختیار تاکید کرد.

وی افزود: کنجد یکی‌ از محصولاتی که در جنوب استان کرمان با بیشترین کیفیت در سطح کشور تولید می‌شود، اما متاسفانه برای فرآوری و ایجاد زنجیره ارزش آن در استان اقدامی صورت نگرفته وباید برای این محصول برنامه‌ریزی اساسی شود.