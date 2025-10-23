دور نخست مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی و ۳ میلیون و ۸۹۸ هزار دلاری آزاد وین در اتریش به پایان رسید و دور دوم آغاز شد.

سینر به دور دوم رسید، دمینور به یک چهارم

سینر به دور دوم رسید، دمینور به یک چهارم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

*دور اول:

یانیک سینر از ایتالیا (بخت اول قهرمانی) ۲ – ۰ دانیل آلتمایر از آلمان (ست‌ها: ۶- ۰ و ۶ – ۲)

فلاویو کوبولی از ایتالیا ۲ – ۰ توماش ماکاچ از چک

ماتئو برتینی از ایتالیا ۲ – ۰ آلکسی پاپیرین از استرالیا

دانیل مدویداف از روسیه ۲ – ۱ نونو بورگش از پرتغال

کورنتن موته از فرانسه ۲ – ۰ دمیر ژومهور از بوسنی و هرزگوین

-فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین، آلکساندر بوبلیک از قزاقستان، کامرون نوری از انگلیس، توماس مارتین اچه بری از آرژانتین، لورنزو موزتی از ایتالیا، ماتئو آرنالدی از ایتالیا و آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی) نیز به دور دوم صعود کرده‌اند.

*دور دوم:

آلکس دمینور از استرالیا (بخت ۳ قهرمانی) ۲ – ۰ فیلیپ میزولیچ از اتریش

تالون خریکسپور از هلند ۲ - ۰ برندان ناکاشیما از آمریکا