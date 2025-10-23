پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوای اهواز و کوت عبدالله صبح امروز در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای امروز در شهر اهواز ۱۵۹ و در شهر کوت عبدالله ۱۵۵ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.
بر اساس این گزارش همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای آغاجاری ۱۱۴، بندر ماهشهر ۱۳۰، سوسنگرد ۱۴۹، شادگان ۱۱۲، شوشتر ۱۳۵ و در شهر شوش ۱۲۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است.
بنا بر اعلام مراکز بهداشت در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.