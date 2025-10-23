پخش زنده
امروز: -
نشست هماهنگی مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری پیرامون برگزاری دومین کنگره ملی ۲۵۰۰ شهید استان در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس دانشگاه شهرکرد برنقش مراکز علمی و فرهنگی در جهت آشنایی نسل جوان با ارزشهای فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری تأکید کرد.
کریمی به بیان برخی اقدامات انجام شده در ارتباط با برنامههای پیش از برگزاری کنگره ازجمله دیدار با خانواده شهدا و حضور یادگاران دفاع مقدس در بین دانشجویان به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یادواره شهدای دانشجو پرداخت.
رییس دانشگاه شهرکرد هدف از برگزاری دومین کنگره ملی ۲۵۰۰ شهید استان را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و قدردانی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران عنوان کرد و بر برنامهریزی در راستای هماهنگی و همکاری با دبیرخانه کنگره ۲۵۰۰ شهید استان تأکید کرد.