زمان خاموشی با برنامه برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در شهرستان‌های لنده، بهمئی و دنا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ایی اعلام کرد: امروز پنجشنبه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ برای انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در مناطق زیر خاموشی در شهرستان‌های در لنده، بهمئی و دنا اعمال می‌شود

شهرستان لنده؛

مرکز شهر - سرآسیاب-شهرک شهید رجایی-شهرک فجر - مال ملا و تابعه ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰۱۷:۰۰

شهرستان بهمئی؛

لیکک پمپ آب شهری و گلخانه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

شهرستان دنا؛

روستای کوخدان، تل سیاه ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰

در این اطلاعیه از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق درخواست شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.