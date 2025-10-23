پخش زنده
زمان خاموشی با برنامه برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در شهرستانهای لنده، بهمئی و دنا اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ایی اعلام کرد: امروز پنجشنبه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ برای انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در مناطق زیر خاموشی در شهرستانهای در لنده، بهمئی و دنا اعمال میشود
شهرستان لنده؛
مرکز شهر - سرآسیاب-شهرک شهید رجایی-شهرک فجر - مال ملا و تابعه ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰۱۷:۰۰
شهرستان بهمئی؛
لیکک پمپ آب شهری و گلخانه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
شهرستان دنا؛
روستای کوخدان، تل سیاه ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰
در این اطلاعیه از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق درخواست شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیشبینی کنند.