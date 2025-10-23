

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی ملی‌پوشان فرنگی ایران در رده سنی کمتر از ۲۳ سال جهان، در فاصله کوتاهی پس از قهرمانی بزرگسالان خوشحالی افزون‌تری را به ارمغان می‌آورد که آن تیم جوان، جوانان دیگری نیز به عنوان پشتوانه در اختیار دارد که امید به پیوستگی و استمرار در افتخارآفرینی برای کشتی فرنگی ایران را نوید می‌دهد.

به ملی‌پوشان و کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی فدراسیون به عنوان زمینه ساز این قهرمانی‌که برای ملت ایران به ارمغان آمد، تبریک می‌گویم و امیدوارم همیشه سلامت و پیروز باشید.