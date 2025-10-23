به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ یکم آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی " انیس "

- سخنگوی امارت اسلامی افغانستان از تحرکات دیپلماتیک هند و قطر استقبال کرد.

- بیش از هزار هکتار زمین در استان ننگرهار، دولتی اعلام شد.

- در ۶ ماه اول امسال بیش از ۵۰۰ هزار جلد گذرنامه توزیع شده است.

- وزارت دفاع: هیچ موضوع پنهانی در توافقنامه آتش بس با پاکستان وجود ندارد.

روزنانه دولتی " هیواد "

- وزارت امور خارجه انگلستان: آتش بس بین افغانستان و پاکستان تحولی مهم برای صلح منطقه‌ای است.

- جلسه کمیته سرمایه‌گذاری بین‌الوزارتی، طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برق را مورد بحث و بررسی قرار داد.

- امارت اسلامی از تمام پروژه‌هایی که به تقویت اقتصادی کشور کمک کند، حمایت می‌کند.

- وزیر اطلاعات و فرهنگ: مردم افغانستان در حوادث اخیر کاملاً از نظام حمایت کردند.

وبسایت روزنامه " هشت صبح "

- وزارت دفاع انگلیس از ۴۹ مورد افشای اطلاعات مرتبط با برنامه اسکان افغان‌ها خبر داد.

- سفیر طالبان با ضمیر کابلوف درباره اعزام کارگران افغان به روسیه گفت‌و‌گو کرد.

- بخش زنان سازمان ملل: زمین‌لرزه در افغانستان، زنان را با بحران غذایی مواجه کرد.

وبسایت روزنامه " اطلاعات روز "

- حمله دزدان مسلح به یک طلافروشی در سرپل؛ مالک مغازه زخمی شد و مقداری طلا به سرقت رفت.

- ریچارد بنت: طالبان از اعدام علنی برای کنترل جمعیت و ایجاد ترس استفاده می‌کنند.

- وزارت دفاع طالبان: با پاکستان بر عدم حمایت از حملات بر یکدیگر توافق شده است.

- طالبان با گذشت هفت روز هنوز برق وارداتی ازبکستان را نتوانسته است وصل کند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«داون»

- پیشنهاد یکی از وزرای دولت پاکستان برای انتقال عمران خان از زندان به حصر خانگی

- حادثه برای کشتی پناهجویان غیرقانونی در تونس / دستکم ۴۰ نفر کشته شدند

- فراخوان نشست فوق العاده شورای امنیت پس از آزمایش‌های موشکی کره شمالی

- وزیر دارایی پاکستان: تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت مهمترین موانع پیش روی پیشرفت اقتصادی پاکستان هستند

- تاکید بر تقویت همکاری‌های نظامی در جریان دیدار فرماندهان نیروی هوایی پاکستان و رومانی

«دیلی جنگ»

- مسئله تحریم گروه مذهبی موسوم به تحریک لبیک در نشست امروز کابینه دولت پاکستان بررسی می‌شود

- پاکستان نقص معاهده صلح و آتش بس غزه از سوی اسرائیل را شدیدا محکوم کرد

- گذرگاه‌های مرزی پاکستان و افغانستان علیرغم آتش بس میان طرفین برای یازدهمین روز متوالی همچنان بسته است

- بیش از ۵ هزار شهروند پاکستانی منتظر بازگشت به کشورشان از افغانستان هستند

- وزرای خارجه پاکستان و عربستان بصورت تلفنی درباره روابط دوجانبه و وضعیت منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند

«آج نیوز»

- آمریکا دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد / دیدار ترامپ و پوتین لغو شد

- ارتش پاکستان طی عملیاتی در منطقه «دالبندین» ایالت بلوچستان ۶ تررویست تحت حمایت هند را به هلاکت رساند

- معاون نخست وزیر لهستان در سفری دو روزه وارد پاکستان شد

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

تایمز

- فشار‌ها بر جس فلیپس، وزیر مسئول بررسی باند‌های سوءاستفاده از کودکان، افزایش یافته و بسیاری از او خواسته‌اند از سمت خود کناره‌گیری کند.

دیلی میل

- طرح پناهندگی دولت کارگر با عنوان «یک نفر وارد، یک نفر خارج» در آستانه فروپاشی قرار دارد و با انتقادات گسترده روبه‌رو شده است.

دیلی اکسپرس

- این روزنامه نیز از سیاست پناهندگی دولت انتقاد کرده و نوشته است بازگشت یک مرد ایرانی که پیش‌تر از کشور اخراج شده بود، شکست این طرح را نشان می‌دهد.

سان

- یک پناهجوی ایرانی که قبلاً از بریتانیا اخراج شده بود، بار دیگر به این کشور بازگشته است.

دیلی تلگراف

- این روزنامه بازگشت پناهجوی ایرانی را که طبق طرح «یک نفر وارد، یک نفر خارج» به فرانسه بازگردانده شده و سپس با قایق کوچک دوباره به بریتانیا آمده، «رسوایی بزرگ» برای نخست‌وزیر توصیف کرده است.

روزنامه آی پیپر

- منابع حزب کارگر از راشل ریوز، وزیر دارایی، خواسته‌اند برای تأمین هزینه‌های دولت، مالیات بر درآمد را افزایش دهد.

مترو

- به گزارش مترو، پناهجوی ایرانی که از بریتانیا به فرانسه بازگردانده شده بود، دوباره با قایق به سواحل این کشور بازگشته است.

فایننشال تایمز

- وکلا و حسابداران نسبت به بررسی طرحی از سوی راشل ریوز برای افزایش مالیات شرکای مؤسسات اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند.

گاردین

- تحقیقات استارمر درباره باند‌های سوءاستفاده از کودکان با بحران تازه‌ای روبه‌رو شده و گزارش داده از هر دوازده دانش‌آموز دبیرستانی، یک نفر هر هفته در انزوا قرار می‌گیرد.

مهمترین عناوین خبری رسانه‌های هند

روزنامه هندو

- بعید است نخست وزیر مودی برای شرکت در اجلاس آسه آن به مالزی سفر کند. گفته می‌شود که وزیر امور خارجه، اس. جایشانکار، نماینده هند در این جلسات خواهد بود؛ اجلاس آسه‌آن از ۲۶ تا ۲۸ اکتبر در کوالالامپور برگزار می‌شود.

- آمریکا دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد

- ترامپ و رئیس جمهور کلمبیا در حالی که آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام حمله کرد، یکدیگر را تهدید می‌کنند

- کانادا قصد دارد در بودجه آتی خود، وابستگی به آمریکا را کم کند و هزینه‌های خود را کاهش دهد

- روسیه می‌گوید دو روستای دیگر اوکراین را تصرف کرده و شبانه به اهداف انرژی حمله کرده است

- سقوط نتفلیکس، چرا که سرمایه‌گذاران شروع به زیر سوال بردن ارزش بالای آن کرده‌اند

- ونس از اسرائیل بازدید کرد و گفت آتش‌بس در غزه بهتر از حد انتظار پیش می‌رود

- متا حدود ۶۰۰ موقعیت شغلی را در واحد هوش مصنوعی تعدیل می‌کند

شبکه خبری ایندیا تودی

- انتخابات مجلس ایالت بیهار: انتظار می‌رود اعلام رسمی و شعار انتخاباتی امروز انجام شود

- مذاکرات تقسیم کرسی‌ها تا آخرین روز انصراف از نامزدی ادامه دارد

- ترامپ مدعی شد، مودی، نخست وزیر هند، گفته است که واردات نفت از روسیه را به صفر خواهد رساند

- هشدار جدید دیپلمات چینی در بحبوحه جنگ تجاری: آمریکا باید اشتباه خود را اصلاح کند

روزنامه ایندین اکسپرس

- مذاکرات با پوتین به جایی نمی‌رسد: ترامپ تحریم‌های جدیدی را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه اعلام کرد

- عربستان سعودی نظام کفالت را لغو می‌کند. چگونه این سیستم می‌تواند به میلیون‌ها کارگر مهاجر هندی کمک کند

- پارلمان اسرائیل لایحه الحاق کرانه باختری را تصویب کرد