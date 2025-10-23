کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا وضعیت جوی در استان به‌طور نسبی پایدار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی افزود: تنها پدیده قابل توجه در این دو روز، وزش باد‌های غربی و جنوب‌غربی است که ممکن است در برخی مناطق، به‌ویژه بخش‌های غربی و جنوبی استان، موجب ایجاد گرد و خاک‌های محلی شود.

کارشناس هواشناسی درباره پیش‌بینی روز شنبه نیز گفت: با عبور امواج تراز میانی جو، افزایش ابر در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

به گفته آخوندی، به لحاظ دمایی، تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود. حداقل دمای بامداد امروز در شهر قزوین ۷ درجه و در آبگرم حدود ۶ درجه ثبت شده است.