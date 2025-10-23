به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان قرآنی شهرستان بردسکن در کارگاه تدبر در قرآن شرکت کردند.

این کارگاه به همت شورای توسعه فرهنگ قرآنی بردسکن و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی در فرهنگسرای مهر خاتم شهرداری بردسکن برگزار شد.

در این برنامه، مهریزیان، استاد قرآنی، به تبیین شیوه‌ های صحیح تدبر در آیات الهی، اهمیت فهم عمیق مفاهیم قرآنی و نقش تدبر در ارتقای معنویت فردی و اجتماعی پرداخت.

تعمیق فرهنگ انس با قرآن، آشنایی فعالان قرآنی با روش‌ های نوین تدبر در آیات الهی و ترویج نگاه کاربردی به مفاهیم قرآن در زندگی روزمره از اهداف برگزاری این کارگاه بود.

در حاشیه این مراسم، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بردسکن با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه اظهار داشت: برگزاری چنین کارگاه‌ هایی نقش مؤثری در گسترش فرهنگ تدبر و فهم عمیق‌ تر قرآن در میان اقشار مختلف جامعه دارد.

حجت‌ الاسلام هادی شکاری افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که مفاهیم قرآنی از سطح تلاوت به مرحله عمل و اندیشه در زندگی مردم وارد شود.

وی عنوان کرد: اداره تبلیغات اسلامی از تمامی برنامه‌ هایی که منجر به ارتقای معرفت قرآنی و گسترش فرهنگ دینی در شهرستان شود، حمایت می‌ کند و امیدواریم استمرار این دوره‌ ها زمینه‌ ساز تربیت مربیان توانمند قرآنی در سطح منطقه باشد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین علی‌ اصغر امینی، امام جمعه بردسکن نیز در این مراسم گفت: «قرآن کتاب انسان‌ ساز و چراغ هدایت است و تلاوت آن تأثیر عمیقی بر جان انسان دارد،گ اما آنچه مهم‌ تر است، تدبر در آیات و به‌ کارگیری مفاهیم آن در زندگی است.

وی افزود: باید قرآن را در زندگی خود جاری کنیم تا از نور آن بهره‌ مند شویم.