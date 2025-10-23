پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حریق در یک واحد مسکونی در سمنان هفت مصدوم از جمله کودکی یک ساله و ۲ آتشنشان بر جای گذاشت .
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: حوالی ۴ بامداد امروز آتشسوزی در یک مجتمعمسکونی واقع در بلوار ۸ شهریور سمنان به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی اعلام شد وآتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.
علی صباغی افزود: کانون اصلی آتش در طبقه اول این ساختمان بود که به دلیل شدت آتشسوزی و حرارت زیادو تجمع دود پنج نفر از ساکنان از جمله یک کودک یک ساله در واحد حبس شده بودند.
وی افزود : با تلاش آتنش نشانان محبوسان که دچار مصدومیت و دود زدگی شده بودند نجات یافتند و آتش مهار شد .
به گفته صباغی ؛ در این عملیات امداد و اطفای حریق دو آتش نشان هم مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
کارشناسان در حال بررسی علت آتش سوزی هستند.