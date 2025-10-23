در اجرای طرح ملی سنددار کردن موقوفات و تثبیت مالکیت‌های وقفی، موقوفه تاریخی معصومه بیگم شهر راین سنددار شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت : موقوفه معصومه بیگم با قدمتی بیش از ۱۸۰ سال، یکی از موقوفات قدیمی و ارزشمند شهر تاریخی راین است که با تلاش کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو کرمان، پس از انجام مراحل قانونی دارای سند مالکیت رسمی شد.

سید مهدی هاشمی با تأکید بر اهمیت صیانت از موقوفات با صدور اسناد مالکیت حدنگار گفت: صدور سند برای موقوفات ضمن جلوگیری از تعرض به اراضی وقفی، زمینه بهره‌برداری صحیح و تحقق نیات واقفان را فراهم می‌کند.

وی افزود: ادارات ثبت اسناد و املاک استان با جدیت در حال حدنگاری و مستندسازی موقوفات هستند و تاکنون برای شمار قابل توجهی از موقوفات استان کرمان سند مالکیت حدنگار صادر شده است.

بگفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان : موقوفه معصومه بیگم از بنا‌های وقفی با سابقه‌ای حدود دو قرن است که نقش مؤثری در اجرای نیت‌های خیرخواهانه واقف در منطقه راین داشته و اکنون با صدور سند رسمی، مالکیت این موقوفه تثبیت شد.