استاندار اردبیل گفت: بزرگترین مشکل واحدهای اقتصادی این استان تامین نقدینگی است و به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه در گردش نیاز دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در همایش روز صنعت و معدن در اردبیل اظهار کرد: اینکه تولیدکنندهای به واسطه ماندن در نوبت تخصیص دچار مشکل و ناچار به تعطیلی بخشی از کارخانه خود شود، پیامدهایی دارد که باید برای آن تمهیدی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایهگذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: روز معارفه به عنوان استاندار اردبیل رویکرد سرمایهگذاری آسان را مطرح کردم که برای تحقق آن با رویکردی علمی و فنی باید اقدامات بسیاری در راستای تحقق آن انجام میشد و دستگاهها در حوزههای گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن در کنار سرمایهگذاران قرار میگرفتند.
وی افزود: با وجود اهتمام همه دستگاهها در این مسیر و ارتقای ۶ رتبهای استان اردبیل در بحث بهبود فضای کسب و کار، شرایط موجود همچنان قابل قبول نیست، اما نشان میدهد که در این مسیر هستیم ولی ناخرسندی و گلایه از دستگاهها داریم، زیرا در بین مدیران میانی و بدنه کارشناسی که تصمیمگیر هستند، مشکل داریم و از هر گونه کوتاهی دستگاهها عذرخواهی میکنیم.
استاندار اردبیل بیان کرد: الان شرایط خاصی در کشور حاکم است و هر کسی که در این شرایط به بحث سرمایهگذاری ورود میکند با نیت خالصانه است؛ زیرا اقتصاد ما بیماری مزمنی دارد و در این وضعیت ورود سرمایهگذاران به فعالیتهای واسطهگری عایدی بیشتری از تولید دارد.
وی با اشاره به اینکه در تامین و تخصیص ارز مشکلاتی در سطح کشور وجود دارد، عنوان کرد: بخش خصوصی در این زمینه مطالبه بهحقی دارد و در این راستا مدیران باید به صورت یکپارچه در خدمت بخش تولید باشند.
امامی یگانه ادامه داد: یکی از نیازهای بخش تولید تامین زیرساختهای حمل و نقل است که در جریان سفر اخیر رییس جمهور نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی به استان اردبیل اختصاص یافت که ۵۰ درصد آن مربوط به پروژه راهآهن و پروژههای راهسازی بود که در نقاط مختلف استان در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: ناترازی انرژی در استان اردبیل قابل توجه نیست و تنها به ۱۲۰ تا ۱۵۰ مگاوات برق نیاز داریم که در این راستا برای تولید ۳۷۵ مگاوات برق از انرژی خورشیدی برنامهریزی کردیم که عملیات اجرایی ۸۵ مگاوات تاکنون آغاز شده و برای تولید ۱۰۷ مگاوات نیز به شهرستانها مجوز داده شده که امیدواریم تا پایان سال آماده بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به اختصاص ۱۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای پروژههای صنعتی نیمه تمام در جریان سفر اخیر رییس جمهور گفت: این تسهیلات قرار است بر اساس اولویتبندی به پروژههای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد تخصیص یابد؛ سوای آنها برخی واحدهای موجود تنها با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند که باید تلاش کنیم به ظرفیت تولید ۱۰۰ درصدی برسند.
امامی یگانه عنوان کرد: باورمان این است که با اعتبارات دولتی نمیتوانیم ظرفیتهای موجود را فعال کنیم و از همین رو استفاده از ظرفیت هلدینگها در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است؛ در این راستا مجوز لازم برای سرمایهگذاری و ایجاد باغها و مجتمعهای دامپروری نوین در شرکتهای کشت و صنعت و دامپروری استان دریافت شده است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامهای با تراکتورسازی و پارس خودرو برای استفاده از ظرفیت تولیدات استان اردبیل در هفته گذشته اظهار کرد: همچنین نشستی با مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در زمینه پرداخت تسهیلات و طرح سرمایهگذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی این بانگ در استان برگزار شد.
استاندار اردبیل همچنین به رایزنی با مقامات وزارت امور خارجه برای ایجاد بارانداز ریلی و پیگیری ایجاد خط هوایی اختصاصی اردبیل اشاره داشت و افزود: همه این پروژهها عملیاتی شده و به مرور تاثیر خود را در ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده تولیدی استان نشان خواهد داد.
وی بیان کرد: ۳۳ درصد سهم ارزش افزوده صنایع استان اردبیل است، در حالی که از نظر زیرساختی استان رتبه ۲۵ کشوری و در بحث صنعت رتبه ۱۵ کشور است که این آمارها نشان میدهد صنعتگران ما با این وضعیت همچنان پای کار هستند.
امامی یگانه با اشاره به تعریف ۲۲ طرح اقتصادی بزرگ برای استان اردبیل بیان کرد: اجرای ۱۲ طرح با اعتبار ۴۶۰ هزار میلیار ریال و اشتغالزایی ۱۰ هزار نفر در جریان سفر رییس جمهور به اردبیل در دستور کار قرار گرفت که میتواند امید به آینده و نشاط را تقویت کند.
وی اضافه کرد: همچنین در بحث پهنههای معدنی استان اردبیل یک سرمایهگذار به حوزه قزل اوزن ورود کرد و کارخانه فرآوری مس مشگینشهر نیز با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن آماده بهرهبرداری شد که تا هفت میلیون تن افزایش خواهد یافت.