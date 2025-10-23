معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت سپردن مسئولیت و نقش‌آفرینی واقعی به دانش‌آموزان تأکید و گفت: فطرت نوجوان، کنشگر و مسئولیت‌پذیر است و تربیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دانش‌آموز در اجرا نقش‌دار شود، نه صرفاً در برنامه حضور داشته باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق حسین‌زاده ملکی،در این گردهمایی بر ضرورت انتقال فناوری فکری در فرایند‌های جمعی تأکید کرد و گفت: تحقق تحول پرورشی، در گرو اندیشیدن و عمل هم‌افزای همه همکاران است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت سپردن مسئولیت و نقش‌آفرینی واقعی به دانش‌آموزان تأکید و خاطرنشان کرد: فطرت نوجوان، کنشگر و مسئولیت‌پذیر است و تربیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دانش‌آموز در اجرا نقش‌دار شود، نه صرفاً در برنامه حضور داشته باشد.

وی افزود: از دیگر برنامه‌های این گردهمایی، اجرایی کردن الگوی شبکه‌سازی در مدارس سراسر کشور بود که با محوریت برنامه‌های ایرانمون و فعال‌سازی تشکل‌های دانش‌آموزی دنبال خواهد شد. همچنین، مرحله اول جشنواره نقشینه با هدف تقویت نقش‌آفرینی محتوای کلیدی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی و متوسطه به زودی اجرا خواهد شد.

حسین‌زاده ملکی بر اهمیت فعال‌سازی تشکل‌ها، نهاد‌های فرهنگی و ارائه بسته‌های آموزشی و فرهنگی برای دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: همه تلاش‌ها در راستای تحقق تربیت مشارکتی و تقویت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان خواهد بود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر ۳۵۰ مرکز برای اردوهای دانش‌آموزی در کشور فعال است که بسیاری از آنها نمی‌توانند از تمام ظرفیت استفاده کنند که در تلاش هستیم برای فعالسازی و بهسازی این مراکز برای برگزاری اردو‌های دانش آموزی، ایمن در فضایی با نشاط را فراهم کنیم و برای این منظور، سامانه اردویی راه‌اندازی می‌شود که گام مهمی برای ارتقا اردو‌های دانش‌آموزی است.