مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از برنامهریزی گسترده برای توسعه استفاده از انرژیهای خورشیدی در ساختمانهای جدیدالاحداث خبر داد.
«کامبیز ناظریان» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، مقرر شده است تا در طراحی و ساخت ساختمانهای جدید، شرایط سازهای لازم برای نصب تجهیزات خورشیدی پیشبینی شود.
به گفته وی، از این پس ساختمانهایی که ظرفیت لازم برای احداث نیروگاه خورشیدی دارند، بخشی از فضای خود را به نصب صفحههای خورشیدی اختصاص خواهند داد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیان کرد: از امسال این موضوع بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و ساختمانهایی که به بهرهبرداری میرسند، یکی از الزامات دریافت انشعاب برق، تجهیز به سامانههای انرژی خورشیدی خواهد بود.
نصب ۱۰ مگاوات از ظرفیت انرژی خورشیدی در ادارات دولتی پایتخت
ناظریان با اشاره به تکلیف قانونی دستگاههای اجرایی گفت: بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری، تمامی ادارات و سازمانهای مشمول این قانون باید تا پایان سال ۱۴۰۶ حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از منابع انرژی خورشیدی تأمین کنند.
به گفته وی، تاکنون حدود ۱۰ مگاوات از ظرفیت انرژی خورشیدی در ادارات دولتی تهران نصب شده است و با برنامهریزیهای انجامشده، پیشبینی میشود تا پایان امسال ۵۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده شود.
بهرهبرداری از ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید تا سال ۱۴۰۵
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از توسعه نیروگاههای خورشیدی بزرگمقیاس در استان تهران خبر داد و گفت: در هفته گذشته شاهد کلنگزنی طرحهایی به ظرفیت حدود ۷۰۰ مگاوات بودیم و برآورد میشود با ادامه این روند، تا اوج بار مصرف سال آینده حدود ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در استان تهران وارد مدار بهرهبرداری شود.