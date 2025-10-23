هواشناسی با توجه به احتمال رگبار خفیف در برخی نقاط خراسان جنوبی، به کشاوزان برای جمع آوری محصول زرشک از فضای باز توصیه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشنای هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشه‌ها و متاثر از عبور امواج با دامنه کوتاه و ضعیف از تراز میانی جو استان امروز در برخی نقاط، افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع رگبار خفیف باران همراه با رعد و برق، بیشتر در شمال شرقی استان شهرستان‌های زیرکوه، درمیان و سربیشه قابل پیش بینی است.

لطفی افزود:با توجه به اینکه در فصل برداشت محصولات پاییزی مانند زرشک هستیم و در برخی نقاط استان محصولات در فضای باز نگهداری و خشک می‌شوند، توصیه می‌شود زرشکاران در این خصوص توجه لازم را داشته باشند.

وی گفت: دمای هوا امشب و فردا شب روند کاهشی دارد و از فردا تا اواسط هفته آینده تغییر محسوسی در وضعیت دمای غالب نقاط استان در طول روز نخواهیم داشت؛ شرایط جوی هم نسبتا پایدار و یکنواخت پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی افزود:صبح امروز سردترین ایستگاه استان سربیشه با کمینه دمای ۹ درجه گزارش شده و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۷ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده است؛ تغییرات دما برای بیرجند در شبانه روز گذشته نیز بین ۱۳ و ۳۰ درجه سلسیوس ثبت شده است.