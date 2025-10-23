پخش زنده
نماینده ایران در دوی ۱۰۰ متر با ثبت رکورد ۱۱:۰۳ ثانیه به مرحله نیمه نهایی مسابقات دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از امروز ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح در ورزشگاه ملی بحرین آغاز شد و محمدحسن درویشی در ماده ۱۰۰ متر نخستین نماینده ایران بود که در این مسابقات به رقابت پرداخت.
درویشی در مرحله مقدماتی و دوی ۱۰۰ متر و در گروه اول به رقابت با حریفانی از ماکائو، عمان، هنگ کنگ، جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی (لسته)، پاکستان و ترکمنستان پرداخت و با ثبت ۱۱:۰۳ ثانیه به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد.
در این ماده ۳۲ ورزشکار در چهار گروه به رقابت پرداختند و بهترین رکورد در این مسابقات متعلق به لین ژیا اووهای از چین با ۱۰:۵۶ ثانیه است و بهترین رکورد درویشی پیش از این مسابقات رکورد ۱۰:۷۶ ثانیه بوده است.
رکورد جوانان آسیا و جهان در اختیار سوراتو شیمیزو از ژاپن با ثبت زمان ۱۰:۰۰ ثانیه است.
همچنین مرحله نیمه نهایی این مسابقات ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه امروز برگزار میشود.
در دیگر رقابتها نیز امروز هستی نوروزی در دور مقدماتی دو ۴۰۰ متر و صبا عزت آبادی در فینال پرتاب وزنه ساعت ۱۸ به مصاف رقبا خواهند رفت.