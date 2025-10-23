زلزله مهرماه زواره اردستان، به ۱۶۴ منزل مسکونی و ۱۹ بنای تاریخی در این منطقه خسارات وارد شده است.

خسارت زلزله به ۱۶۴ منزل مسکونی و ۱۹ بنای تاریخی در اردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در جلسه کمیته بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران به گزارش تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن و اداره میراث فرهنگی استان از خسارات وارده ناشی از زلزله ۱۱مهرماه امسال در بخش زواره اردستان اشاره کرد و گفت: از مجموع منازل آسیب دیده ۱۱۳ واحد آن در منطقه شهری و ۵۱ واحد آن در مناطق روستایی ارزیابی شد، که ۲ واحد تخریب و نیاز به بازسازی کامل داشته و ۱۶۲ واحد نیاز به تعمیرات دارد.

شیشه فروش افزود: همچنین از مجموع خسارات وارده در بخش مناطق مسکونی ۱۵۷ واحد آن در شهرستان اردستان و ۷ واحد آن در شهرستان نطنز واقع است.

وی گفت: بنا‌های تاریخی آسیب دیده نیز شامل مسجد جامع زواره، خانه بنای هشت بهشت و کاروانسرا وبافت‌های تاریخی واقع در بخش زواره است.

شیشه فروش ادامه داد: برآورد این خسارت هابه همراه مستندات برای سپری شدن در مراحل تخصیص اعتبار به مراجع ذی ربط کشوری ارسال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: جبران خسارت‌های وارده در بخش مسکن از طریق صندوق بیمه جبران خسارت حوادث طبیعی ساختمان با ثبت اطلاعات خسارت دیدگان در سامانه در دست پیگیری است و پس از ارزیابی صندوق اعتبار آن مطابق با ضوابط به افراد خسارت دیده با هماهنگی بنیاد مسکن به همت صندوق خسارات پرداخت خواهد شد.

شهر زواره دارای ۳۴ و نیم هکتار بافت تاریخی و فرسوده و بیش از ۴۳ اثر تاریخی ثبت شده است.