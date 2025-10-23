پخش زنده
در آئینی به مناسبت گرامیداشت دانشمند نامدار ایرانی، ابوریحان بیرونی، از پنج پژوهشگر جوان و برگزیده کشور در رشتههای مختلف علوم پایه بهمنظور پاسداشت علم، پژوهش و نوآوری تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برگزیده علوم پایه کشور، امروز همزمان با روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی در فرهنگستان علوم برگزار شد.
در این مراسم که با حضور علیاکبر صالحی، محمد مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم و سلطانی رئیس بنیاد علم ایران برگزار شد، از پنج پژوهشگر جوان برجسته کشور که دستاوردهای شاخصی در رشتههای علوم پایه داشتهاند، تقدیر شد.
برگزیدگان این دوره عبارتند از، محیا مهرمحمدی، استادیار دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه تهران در رشته زیستشناسی، حسین مولوی، استادیار دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، حسین لامعی رامندی، محقق پسادکتری ارشد در پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM) در رشته ریاضی، محمدحسن وحیدینیا، استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، و میثم رستگاریمهر، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی در رشته زمینشناسی است.
در ابتدا، علیاکبر موسوی موحد، رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم، با اشاره به اهمیت نام ابوریحان بیرونی در تاریخ علم گفت: ابوریحان بیرونی بیش از هزار سال پیش، روش علمی و تجربی را مبنای شناخت جهان قرار داد و نگاه جامع او به دانش، هنوز هم در علم مدرن زنده است.
وی با بیان اینکه علوم پایه ریشه و زیربنای همه فناوریهاست، افزود: «اگر این ریشه تقویت نشود، هیچ فناوری پایداری شکل نخواهد گرفت. علوم پایه ضمیر پژوهشگر برای کشف گوهر دانش است.
موسوی موحد تأکید کرد: نگاه ابوریحان بیرونی به علم، نگاهی یکپارچه بود؛ او همه دانشها را بههمپیوسته میدید و همین نگرش امروز اساس علوم میانرشتهای است.
گفتنی است جایزه ابوریحان بیرونی از سال ۱۳۹۴ با هدف حمایت و معرفی پژوهشگران برجسته علوم پایه در کشور بنیانگذاری شده و تنها جایزه تخصصی ملی در این حوزه است.