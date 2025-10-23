سارق حرفه‌ای و مسلح سیم‌های برق و کابل‌های مخابراتی و ساختمان‌های نیمه کاره در آبادان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارق حرفه‌ای و مسلح سیم‌های برق و کابل‌های مخابراتی و ساختمان‌های نیمه کاره و کشف ۶ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت سیم برق و کابل‌های مخابراتی و ساختمان‌های نیمه کاره در شهرستان آبادان، دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت و مخفیگاه سارق حرفه‌ای و مسلح را در این زمینه شناسایی کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی طی هماهنگی با مرجع قضائی موفق شدند، سارق را طی عملیات منسجم دستگیر کنند.

سرهنگ گوروئی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف کردند تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان گفت: شهروندان هشدار‌های پلیس را در رابطه با پیشگیری از سرقت جدی گرفته و موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.