با توجه به جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز یکشنبه جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان حاکم است، لذا در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.

همچنین طی امروز و فردا در بخش‌های جنوبِ شرقی استان، سرعت وزش باد طی ساعاتی از بعد از ظهر در حد متوسط خواهد بود. از فردا تا روز یکشنبه در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی استان، افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی دور از انتظار نیست.

روند افزایش ملایم دما تا روز شنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت؛ سپس تا اواسط هفته آینده روند کاهش دما پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۷.۸ درجه و ایذه با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۶.۲ درجه و کمینه دمای ۱۸ درجه سانتیگراد رسیده است.