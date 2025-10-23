پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از آغاز اقدامات اجرایی برای ساخت راهآهن زاهدان - زابل - بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری، گفت: این طرح بخشی از کریدور راهبردی ریلی چابهار- زاهدان - میلک - بیرجند است که اتصال شمال و جنوب شرق کشور را ممکن میسازد.
وی افزود: در نشست اقدامات اجرایی ساخت راهآهن زاهدان - میلک - بیرجند افزود: عملیات اجرایی این مسیر در قالب ۱۰ قطعه تعریف شده و مطالعات فنی آن به پایان رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان، ادامه داد: اقدامات لازم برای انعقاد قراردادهای اجرایی و تجهیز کارگاهها آغاز شده و با تکمیل این طرح، امکان دسترسی ریلی از بندر چابهار تا مرز میلک و محور ترانزیتی شرق کشور فراهم میشود.
اکبری تاکید کرد: اجرای این طرح ملی، علاوهبر نقش مهم در رونق اقتصادی، توسعه تجارت مرزی و کاهش هزینههای حمل و نقل، گامی موثر در تحقق سیاستهای دولت چهاردهم برای تمرکز زدایی، عدالتمحوری و توسعه متوازن شرق ایران است.