نشست دو روزه منطقه‌ای حمل‌ونقل با حضور جمهوری اسلامی ایران و هیئت‌هایی بلندپایه از ۲۰ کشور با تمرکز بر توسعه کریدور‌های زمینی، دریایی و هوایی به میزبانی پاکستان آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»؛ در آیین گشایش این نشست بین المللی که با حضور وزرای راه و مواصلات کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، نهاد‌های مالی و شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل همراه بود، «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان با ایراد سخنرانی افتتاحیه بر اهمیت تقویت ارتباطات درون منطقه‌ای برای دسترسی به رفاه جمعی تاکید کرد.

وی با اشاره به طرح‌های مهم زیرساختی از جمله راه‌آهن ازبکستان – افغانستان – پاکستان، کریدور جاده‌ای و ریلی اسلام‌آباد – تهران – استانبول و طرح انتقال برق «کاسا-۱۰۰۰» گفت: این پروژه‌ها نه تنها ابزار توسعه اقتصادی، بلکه زمینه‌ساز صلح، ثبات و همگرایی در منطقه هستند.

اسحاق دار افزود: پاکستان در کنار کشور‌های همسایه آماده است تا از طریق سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تردد‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی و هوایی، نقشه واحدی از اتصال منطقه‌ای را شکل دهد.

وی همچنین بر نقش بنادر کراچی و گوادر پاکستان در گسترش تجارت منطقه‌ای و همکاری میان کشور‌های آسیای مرکزی، خاورمیانه و جنوب آسیا تاکید کرد.

در این نشست هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست «خانم فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی کشورمان حضور دارد و قرار است در ادامه برنامه‌ها دیدگاه‌های ایران درباره ظرفیت‌های حمل‌ونقل و کریدور‌های بین‌المللی را تشریح کند.