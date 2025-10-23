بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با حضور وزیران و مقام‌های عالی‌رتبه کشور‌های عضو در دوحه، پایتخت قطر آغاز به کار کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهم‌ترین محور‌های همکاری کشور‌های صادرکننده گاز، تحولات بازار جهانی انرژی و راهکار‌های تقویت جایگاه گاز طبیعی در آینده سبد انرژی جهان در نشست امروز (پنجشنبه، یکم آبان) که با حضور وزیران نفت و انرژی کشور‌های عضو و ناظر مجمع برگزار می‌شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

همچنین در این اجلاس درباره موضوعات مهم سازمانی ازجمله انتخاب دبیرکل آتی مجمع و دستورکار هشتمین اجلاس سران کشور‌های عضو مجمع در مسکو، تصمیم‌گیری می‌شود.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت از ابتکارات تازه ایران برای افزایش تأثیرگذاری بین‌المللی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز خبر داد که قرار است در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کشور‌های عضو اصلی و ناظر مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در مجموع بیش از ۷۰ درصد از ذخایر اثبات‌شده گازطبیعی جهان را در اختیار دارند. این کشور‌ها ۳۹ درصد از تولید گاز طبیعی، ۴۰ درصد از صادرات گاز و ۵۱ درصد از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) را انجام می‌دهند.