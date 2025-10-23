آمادهباش نیروگاه شازند با ذخیره ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت پاک برای زمستان
در آستانه فصل سرما، نشست برنامهریزی استفاده از مازوت کمسولفور (ATR) در نیروگاه شازند با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مردم در پالایشگاه شازند برگزار شد تا با تدوین سناریوهای ترکیبی سوخت، شرایط زیستمحیطی و تأمین انرژی در زمستان مدیریت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
قدرتالله ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی، در این نشست گفت: «تمامی مخازن پالایشگاه، نیروگاه و شرکت پخش از مازوت کمسولفور (ATR) پر شده است و این جلسه برای برنامهریزی نحوه استفاده از این ذخایر تشکیل شده است.»
وی افزود: «با توجه به تجربههای گذشته و احتمال میزان تخصیص گاز از سوی شرکت ملی گاز در پنج ماه آینده، سناریوهای مختلفی تدوین شده است. در بهترین حالت، بر اساس میزان گاز مصرفی، جدول منابع و مصارف نیروگاه مشخص شده و با رعایت الزامات زیستمحیطی، برنامهریزی لازم برای استفاده از سوخت ترکیبی انجام گرفته است. طبق این برنامه، میزان مصرف و ترکیب سوختها بهصورت روزانه توسط نیروگاه اعلام و پس از تأیید محیط زیست اجرا خواهد شد تا شرایط بهتری از نظر زیستمحیطی برای مردم فراهم شود.»
ابک تأکید کرد: «اجرای مصوبات این جلسه از یکم آبان ۱۴۰۳ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و برنامه عملیاتی روزانه تنظیم شده است تا مطابق برنامه پیش برویم و بهترین شرایط برای مردم فراهم شود.»
نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان نیز گفت: «با مجوز وزیر نفت در خصوص تأمین مازوت کمسولفور و گاز برای نیروگاه شازند، امیدواریم بتوانیم در پنج ماه باقیمانده سال از ترکیب این سوختها استفاده کنیم تا آلایندگی نیروگاه در حد استاندارد باقی بماند.»
وی با قدردانی از صنایع در تأمین گاز ATR افزود: «سال گذشته مازوت کمسولفور فقط به بخش کشتیرانی اختصاص مییافت، اما امسال با پیگیریها مقرر شد بخشی از آن در نیروگاه استفاده شود.»
ابراهیمی تأکید کرد: «هدف نهایی ما ارتقای نیروگاه به کلاس F است که در آن هیچگونه مازوتی سوزانده نمیشود، اما در شرایط فعلی باید در دوره گذار از روشهای کاهش آلایندگی بهره بگیریم.»
هوشنگ هادیانپور، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «با نزدیک شدن به فصل زمستان و دشواری تأمین گاز، هدف ما استفاده تلفیقی از مازوت کمسولفور، مازوت پرسولفور و گاز سبک برای عبور از فصل سرما است.»
وی افزود: «تا کنون ۲۳۰ میلیون لیتر مازوت کمسولفور ذخیره شده و در تلاش هستیم میزان ذخیره را تا پیش از برودت هوا به حدود ۴۰۰ میلیون لیتر افزایش دهیم.»
نشست برنامهریزی سوخت نیروگاه شازند نقطه آغاز اجرای برنامههای جامع سوخت و محیطزیست برای زمستان پیشرو است. ذخیره مازوت کمسولفور و ایجاد ترکیب سوختهای بهینه، نشانه عزم مسئولان استان برای حفظ سلامت محیطزیست، پایداری شبکه انرژی و خدمترسانی مستمر در فصل سرما است.